Furbetti del cartellino | basta il video per licenziarli

(Di venerdì 4 novembre 2022) – Sentenza della Cassazione – La Cassazione. Il “giro di vite” continua:ilper licenziare il furbetto del. Sanzione espulsiva inflitta in base all’ordinanza del gip che dispone la misura cautelare: è fonte di cognizione delle emergenze istruttorie delle indagini penali, con i pedinamenti e i dati del badgeilche immortala i magheggi ai tornelli per far licenziare il furbetto del. E ciò benché le riprese che dimostrano le uscite e gli ingressi illeciti dalla sede di servizio appartengano all’indagine penale in corso e risultino dall’ordinanza del gip, che ha disposto la misura cautelare a carico del dipendente pubblico indagato. È irrilevante, dunque, che il lavoratore non sia stato ancora dichiarato colpevole né che alcun giudicato ...