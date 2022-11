Francia | frase razzista in Parlamento | si scatena il caos

(Di venerdì 4 novembre 2022) Un legislatore di estrema destra inè stato criticato dopo aver risposto alla domanda di un legislatore nero sui migranti bloccati in mare dicendo apparentemente: "Lasciateli tornare in Africa". Gregoire de Fournas del partito National Rally ha fatto questo commento all'Assemblea nazionale. Il presidente della Camera bassa delfrancese, Yaël Braun-Pivet, ha quindi sospeso la sessione legislativa. De Fournas ha parlato mentre Carlos Martens Bilongo, del partito di sinistra France Unbowed, contestava il governo centrista del presidente francese Emmanuel Macron in merito a un'imbarcazione di soccorso marittimo che sta trasportando centinaia di passeggeri nel Mar Mediterraneo e non ha ricevuto un porto dove poter attraccare.

