Francesco Totti e Ilary Blasi in aula venerdì | chi è il nuovo fidanzato di lei | cosa sappiamo su Edmondo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) La separazioneoltre a essere ormai diventata uno degli argomenti principali del gossip romano, e non solo, sta per diventare una questione processuale sicuramente non facile che prenderà il via giàprossimo, 11 novembre, con un’udienza che sarà il prologo di un complicato iter processuale nel quale sono in seconda battuta si entrerà nel vivo di una separazione giudiziale che si annuncia incandescente. Il confronto intraprossimo, giorno nel quale la magistratura è chiamata a pronunciarsi sulla questione “borse-rolex”, il giudice incaricatoFrettoni, ha chiesto anche che le parti siano presenti inper essere sentite: ciascuno dovrà esporre la propria versione dei fatti. ...