Formazioni Atalanta Napoli | tre novità per Spalletti | la soluzione di Gasperini per sostituire Muriel

(Di venerdì 4 novembre 2022)– Si avvicina sempre più la sfida d’alta classifica tra l’, in programma per sabato 5 novembre alle 18:00. La squadra di Lucianocercherà subito di trovare il filo delle vittorie, spezzatosi nella sconfitta di Anfield contro il Liverpool. D’altro canto, però, la squadra nerazzurra ha la possibilità di accorciare il distacco sulla squadra partenopea. Il distacco tra le due compagini (rispettivamente prima e seconda della classifica della Serie A) è attualmente di quattro punto, e un successo significherebbe allungare ulteriormente sulla seconda. Un’opportunità che ilvuole cogliere, anche per lanciarsi con il morale alle stelle nell’ultima volata prima della sosta che recita, ...

Indice Cronaca in tempo reale L'arbitro Presentazione del match ProbabiliDove vedere la ... sono terzi in classifica, a sei lunghezze dalla capolista Napoli e a una lunghezza dall', ......00 Salernitana - Cremonese (in diretta su Dazn) 18:00- Napoli (in diretta su Dazn) 20:45 ... NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILIvai alla galleryLe probabili formazioni della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il turno inizierà venerdì alle ore 20:45 con il primo anticipo tra Udinese e Lecce, mentre sabato è già big ...Questo il tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che anche a distanza sostiene la squadra anche a distanza.