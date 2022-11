Follia in strada | 17enne lo assalta alle spalle e lo pesta a sangue per il portafogli

(Di venerdì 4 novembre 2022) Albano Laziale. Si erano messi in coppia, per compiere le loro malefatte. L’obiettivo? Un uomo più grande di loro, con indosso i suoi effetti personali, tra cui denaro contante, telefono e altro. Un bottino magro, scarso, che di certo non valeva la pena rubare. Ma purtroppo, però, si è andati anche oltre. Non solo la rapina, ma i due lo hanno anche malmenato eto, in modo brutale, provandogli gravi lesioni e fratture disseminate su tutto il corpo, le quali sono state giudicate guaribili non prima di 30 giorni. Albano Laziale: forte odore di marijuana dalla mansarda, nei guai un 44enne Così, i Carabinieri della Stazione di Albano Laziale hanno arrestato un, con precedenti, poiché gravemente indiziato di una rapina e lesioni personali, consumate – in concorso con un maggiorenne, anch’egli arrestato – nei confronti di un 38enne lo scorso 17 ...

Il Corriere della Città

