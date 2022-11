Floriana Secondi | Sia mia madre che mia nonna erano prostitute

La rivelazione a 'Belve'. L'infanzia dell'ex gieffina segnata da violenze fisiche e ...Nella terza puntata di Belve , talk condotto da Francesca Fagnani in onda in seconda serata su Rai Due, è sbarcata, vulcanica vincitrice del Grande Fratello 3 nonché ex opinionista dei salotti timonati da Barbara d'Urso. La donna ha anche partecipato all'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, ...Floriana Secondi, nota per essere stata uno dei personaggi più in vista della fortunata terza edizione del ‘Grande Fratello’, ha rivelato di aver avuto un’infanzia davvero difficilissima a causa della ...Floriana Secondi, già vincitrice del Grande Fratello 3, si racconta a «Belve» di Francesca Fagnani svelando il suo passato doloroso. «Mia mamma e mia nonna erano ...