Floriana Secondi | racconto shock sulla famiglia | “Mia mamma e mia nonna erano prostitute | un’infanzia di abusi”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 4 novembre 2022), ospite di Francesca Fagnani a Belve, ha raccontato di quanto la prima parte della sua vita sia stata difficile, per via della suad’origine. Solo dopo, grazie al successo portato dal Grande Fratello e la serenità data dal matrimonio -poi finito- con Mirko Santini e la nascita del loro figlio, Domiziano,è riuscita a ricostruire la sua vita. Ed è pronta a raccontare cosa le è accaduto.racconta glida parte della madre Non è la prima volta cheparla della sua infanzia difficile: ne aveva già raccontato alcuni episodi mentre si trovava ospite da Barbara d’orso. In quelle circostanze la madre di...