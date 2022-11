(Di venerdì 4 novembre 2022) Tutto pronto al Teatro del Maggio per accogliere migliaia di giovani in arrivo asabato 5 novembre per assistere ...

Luce

Tutto pronto al Teatro del Maggio per accogliere migliaia di giovani in arrivo asabato 5 novembre per assistere ...Lunedì scorso la polizia diha ritrovato e riconsegnato, con grande sollievo della legittima proprietaria, una bicicletta del valore di 130 euro rubata a. I poliziotti del Commissariato di Rifredi - Peretola, non appena sono stati messi al corrente dalla vittima, una 20enne di origini italiane, del furto del proprio veicolo che era avvenuto ... Firenze, arriva il Next Generation Fest. Il primo Festival dedicato alla Generazione Z - Luce Dapprima gli diventa amico e poi lo rapina del Rolex e di una collanina d'oro all'uscita da una discoteca di Firenze nella notte di Ferragosto. (ANSA) ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...