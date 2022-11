Finte vaccinazioni | 4 pazienti patteggiano | pene da 5 mesi fino a un anno di reclusione

Controradio

Il dottor Federico Calvani, il medico no vax della Montagna pistoiese, era stato condannato in primo grado lo scorso giugno a 5 anni di reclusione, per aver gestito un vasto giro dianti Covid per il rilascio dei Green pass. Quattro dei pazienti che si sono sottoposti al finto vaccino hanno patteggiato ieri, davanti al giudice per le udienze preliminari del ...Il medico era accusato di peculato, falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato, per aver intascato le indennità pagate dall'Asl per lesvolte. Il giudice Patrizia Martucci ha ... Finte vaccinazioni anti Covid: pene da 5 mesi a un anno per 4 pazienti Il dottor Federico Calvani, il medico no vax della Montagna pistoiese, era stato condannato in primo grado lo scorso giugno a 5 anni di reclusione, per aver gestito un vasto giro di finte vaccinazioni ...Gli imputati sono tutti pazienti del dottor Federico Calvani, il medico no vax condannato in primo grado lo scorso giugno a 5 anni di reclusione per aver gestito un vasto giro di finte vaccinazioni ...