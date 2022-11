Finlandia | premier Marin scagionata per party | “Nessuna condotta illecita”

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Lafinlandese Sannaè statadall’inchiesta sui filmati che la riprendevano a ballare ad alcune feste, il primo emerso lo scorso agosto. Non c’è “alcuna ragione per sospettare ladinell’esercizio delle sue funzioni o di negligenza rispetto ai suoi doveri ufficiali”, sostiene l’inchiestada Tuomas Poysti, cancelliere della giustizia. Questa estateaveva detto di aver trascorso “una serata con gli amici” e che i video sono stati “girati in locali privati”. “Sono un essere umano. E anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento in mezzo a queste nuvole scure”, aveva detto. Numerose sono però state le denunce al cancelliere che sostenevano che...

Non c'è 'alcuna ragione per sospettare ladi condotta illecita nell'esercizio delle sue ... dopo quei video, avrebbe minato la 'reputazione e la sicurezza' della. Ma il responsabile ...Lafinlandese Sanna Marin, l'estate scorsa al centro di una tempesta mediatica per i video che ...per un primo ministro e che avrebbe minato la "reputazione e la sicurezza" della. Ma ...(Adnkronos) - La premier finlandese Sanna Marin è stata scagionata dall'inchiesta sui filmati che la riprendevano a ballare ad alcune feste, il primo emerso lo scorso agosto. Non c'è "alcuna ragione p ...La premier finlandese Sanna Marin ... era inappropriato per un primo ministro e che avrebbe minato la «reputazione e la sicurezza» della Finlandia. Ma il cancelliere ha affermato che non è stato ...