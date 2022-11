Finlandia | la premier Marin ' non violò regole' ballando a feste

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lafinlandese Sanna, l'estate scorsa al centro di una tempesta mediatica per i video che la mostravano mentre ballava e beveva aprivate, non ha violato alcun impegno o norma ...

Agenzia Nova

Lafinlandese Sanna Marin, l'estate scorsa al centro di una tempesta mediatica per i video che ...per un primo ministro e che avrebbe minato la "reputazione e la sicurezza" della. Ma ...... o ritenevano inappropriato il comportamento della, che poteva addirittura minare la 'reputazione e la sicurezza' dellaSi è conclusa l'inchiesta a carico della premier finlandese, nella bufera a causa della pubblicazione di video privati ...Secondo il cancelliere alla Giustizia, non c'è "alcuna ragione di sospettare attività illegali o mancanze nelle sue funzioni ufficiali da premier" ...