(Di venerdì 4 novembre 2022) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di23! Scopriamo insieme come completare l’edche permette di ottenere le card “Dynamic Duo” dei due calciatori uruguaianiedEsperto nei passaggiFornisci 4 assist su passaggio filtrante usando giocatori con minimo PAS 80 in Amichevoli FUT Live: L'articolo proviene da FUT Universe.

Fifa 23 Obiettivo COPPIA D'ASSI NAZIONALI: STUANI ED ESPINO Le fasi della FIFA World Cup saranno inoltre scandite da una stagione ricca di contenuti, inclusi oggetti giocatore speciali, obiettivi e molto altro, in arrivo su FUT.