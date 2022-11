Fiere Dolomiti | Michele Dal Farra eletto presidente

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Si è tenuta oggi, venerdì 4 novembre, l’assemblea dei soci di Longaronecon all’ordine del giorno il rinnovo del consiglio direttivo. Ad essereDal, proposto dalla Provincia di Belluno e selezionato attraverso un bando di manifestazione di interesse. In squadra con lui nel nuovo Consiglio viene confermata Chiara Bortolas per la Camera di commercio di Treviso e Belluno, e i neoeletti Alberto Bortoluzzi per il Comune di Longarone, Veronica De Lorenzi per l’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo e Claudio Olivier per la Pro Loco di Longarone. Così il nuovoDal, nel ringraziare Bellati, evidenzia per lui “una responsabilità, quella di raccogliere la ...