Festival Olimpico Gioventù Europea | accesa la Torcia a Roma

(Di venerdì 4 novembre 2022)– Quattordici eventi sportivi per oltre 100 competizioni in calendario, 2.300 partecipanti di cui 1.300 atleti dai 14 ai 18 anni, 12 poli sciistici, 1.300 volontari e 80 strutture ricettive regionali coinvolte nell’ospitalità. Sono i numeri della XVI edizione sport invernali, su neve e ghiaccio, deldella, in programma dal 21 al 28 gennaio del prossimo anno in Friuli Venezia Giulia. La cerimonia ufficiale di accensione della, organizzata all’Ara Pacis di, ha aperto il conto alla rovescia verso EYOF2023 segnando l’inizio del viaggio che lacompirà darisalendo l’Italia e toccandone città simbolo, sino a giungere a Trieste in Piazza Unità d’Italia a Trieste il 21 gennaio per ...

Il countdown per la sedicesima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea, in programma in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio 2023, scatterà nel tardo pomeriggio con l'accessione della fiamma, simbolo della pace,