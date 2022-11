Festa delle forze armate | Torlontano | “Ricordiamo i valori di democrazia e libertà” – FOTO

(Di venerdì 4 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ passato più di un secolo, ma la data del 4 novembre 1918 resta un momento di altissimo valore civile per il nostro Paese. Anche in questo 2022 l’anniversario della fine della Grande Guerra e della conquista dell’Unità Nazionale è stato celebrato a Benevento, come in tutta Italia, davanti al Monumento ai Caduti, la “Vittoria alata” di Publio Morbiducci. La Giornata, che è anche la di, è stata però guastata da un improvviso e violento acquazzone che ha costretto il Prefetto, che è il coordinatore della Cerimonia, a tagliare alcune parti protocollari. Dopo gli Onori militari dei picchetti schierati, la sfilata dei Labari di del Comune Medaglia d’oro al Valor Militare e della Provincia, l’Alzabandiera, la Deposizione della Corona d’alloro e la lettura dei ...

Istituzioni, associazioni, semplici cittadini e rappresentanzescolaresche al cospetto del ... Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiaratonazionale. In ...... fino a domenica 6 novembre - Tutte le informazioni GAVIRATE " Arte e Cultura inal Chiostro ...ufficiale della mostra 'Viaggio tra le stelle e l'infinito' realizzata dai bambiniscuole ...Festa d'autunno al borgo del Mulino di Cusio: nel paese montano dell'Alta Valle Brembana è stato possibile visitare il mulino del XVI secolo ancora in funzione, assistendo alla macinatura del mais, co ...Si è tenuta questa mattina in piazza Cesare Battisti a Nettuno la cerimonia in occasione della festa dell‘unità nazionale ...