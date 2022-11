Festa delle Forze Armate | l' arrivo a Termini del treno storico che portò la salma del Milite Ignoto

Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto in occasione della giornata dell'Unita Nazionale eForze Armate. Dopo il ...È unaricca di attività alla scoperta di un territorio che ha molto da offrire: prodotti ... Calendarioaperture: inaugurazione venerdì 25 novembre alle ore 17. A seguire aperto tutti i fine ...POLITICA (Roma). Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella si è recato all'Altare della Patria per deporre una corona al Milite ignoto in occasione del Giorno dell'unità nazionale e della Gior ...Dopo due anni torna a Cerveteri la tanto attesa Festa del Vino Novello della Cantina Cerveteri, che per sabato 5 e domenica 6 novembre, nella sede di via Fontana Morella ospiterà centinaia di persone.