Federica Aversano ha abbandonato il trono

(Di venerdì 4 novembre 2022)ha deciso di abbandonare ildi Maria De Filippi senza fare la sua scelta. Questo è quello che è successo nella registrazione che si è conclusa poche ore fa.e Federico si confrontano in studio! Riusciranno a capirsi e a trovare un punto d’incontro? #UominieDonne pic.twitter.com/LwBCNRQuOL — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 4, 2022 Ad assistere alla registrazione è stata la pagina Instagram @UominieDonneClassicoeOver che però non è entrata nel merito dell’abbandono. La tronista, decidendo di lasciare anzitempo la trasmissione, è uscita da single.e gli altri tronisti che hannoè solo l’ultima di una lunga serie di tronisti ad aver ...

ha spiegato che lei ha forti difficoltà ad organizzarsi fuori per venire in puntata e nelle registrazioni. Lo scorso anno aveva fatto i salti mortali, perché aveva un forte motivo ...Gossip Uomini e Donne, continua la tragedia per: uno dei su[...]sembra non essere destinata a trovare l'amore negli studi di Uomini e Do [...] Tuttavia anche ...Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione, mentre Federica Aversano ha abbandonato il programma, interrompendo l'esperienza da tronista. Riccardo Guarnieri, ...Oggi, venerdì 4 novembre 2022, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: il lieto fine per Ida e Alessandro.