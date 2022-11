Fantacalcio | 5 attaccanti da schierare per il 13° turno di A

(Di venerdì 4 novembre 2022) 5daper il 13°di Serie A: tra qualche ora sarà ildi scegliere i titolari per le formazioni del. Ecco alcuni consigli utili PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo aver consigliato glida nonper l’imminentedi, vediamo i prescelti per la dodicesima Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

da schierare alPer l'attacco consigliamo Laurienté , che sta vivendo un momento magico con il Sassuolo. Milik contro il Lecce deve essere messo in vista della quasi certa ...Consiglie Probabili Formazioni della dodicesima giornata di Serie ANapoli - Sassuolo ... TOP: Okereke e Deulofeu, glipiù pericolosi FLOP: Meité non ci convince RISCHIATUTTO: ...Dopo aver consigliato gli attaccanti da non schierare per l’imminente turno di fantacalcio, vediamo i prescelti per la dodicesima giornata: 5 nomi che, sulla carta, dovrebbero garantirvi un weekend ...A poche ore dal calcio di inizio della 13^ giornata di Serie A, facciamo luce sui dubbi che hanno accompagnato gli allenatori durante la settimana Buongiorno a tutti e ben ritrovati amici fantallenato ...