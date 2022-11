Everton-Leicester City – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dopo aver fallito entrambe l’obiettivo di portare a casa tre punti o di trovare il fondo della rete nello scorso fine settimana,cercheranno di rimediare a questi errori nella sfida di Premier League di sabato 5 novembre sera a Goodison Park. I Toffees hanno ottenuto un pareggio senza reti in trasferta a Fulham, mentre la squadra di Brendan Rodgers è stata sconfitta per 1-0 dai campioni in carica del Manchester. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreNon per la prima volta con la maglia dell’e probabilmente non per l’ultima, ...