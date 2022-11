Europa League | la Roma ribalta il Ludogorets e vola agli spareggi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Come Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, il capitano porta in salvo la nave. Lorenzo Pellegriniile porta la suaalloo di, nel quale affronterà una terza scesa dalla Champions. Il 3-1 finale è opera di Nicolò Zaniolo, l'uomo che ha stravolto gli equilibri del match, finalmente tornato ai livelli che tutti si aspettano da uno come lui. Una gara dai due volti: nel primo tempo la squadra di Josè Mourinho sembra prossima al naufragio, poi l'allenatore portoghese rivoluziona l'assetto tattico e dà il là alla rimonta giallorossa. All'Olimpico laha un solo risultato a disposizione per non ritrovarsi in Conference: la vittoria. Detto, fatto. Ma quanti rischi, quanti brividi sulla schiena dei tifosi giallorossi. L'approccio ...