Europa League | ecco chi possono pescare Juve e Roma

... per andare avanti nella competizione, ad affrontare i playoff a febbraio contro una delle squadre retrocesse dall'. Per accedere direttamente agli ottavi la formazione viola doveva ...Tre parate fenomenali (due su Anderson una su Lazzari) che impediscono al Lazio di passare Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...La Roma va avanti in Europa League e ora dovrà affrontare i playoff: le date, il sorteggio e le possibili avversarie della squadra di Mourinho ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte il Ludogorets 3-1 all’Olimpico e si prende il secondo posto del girone che vale i play-off di Europa League. Josè Mourinho soffre, poi al 45' si gioca la carta Zaniolo ...