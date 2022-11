Agenzia ANSA

Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, criticando la metafora dell'Europa come "giardino" e il resto del mondo come una "giungla" utilizzata recentemente dall'...Infinesi è proposto scherzosamente come mediatore con Elon Musk per la spunta blu a 20 (o a 8 ) dollari: "Potremmo parlare direttamente con lui, per noi farebbe una gran differenza, potremmo ... Erdogan, mentalità colonialista in Europa - Ultima Ora