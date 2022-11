Enogastronomia – ‘Vino Naturale’ | fino a lunedì la fiera autunnale dei produttori alla Città dell’Altra Economia

Leggi su italiasera

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il 5, 6 e 7 novembre avrà luogo presso ladi Roma la tradizionaledell’Associazione Vignaioli Artigiani Naturali che presenterà oltre 300 tipologie di vino naturale, cresciuto e maturato secondo una filosofia di pura sostenibilità ambientale. Sarà possibile non solo degustare ma anche acquistare in loco le bottiglie del cosiddetto “vino spontaneo”, cresciuto secondo un percorso legato a biodiversità e vitalità ambientale. Un viaggio a tappe tra gli areali vinicoli italiani più e meno conosciuti che diventerà occasione di confronto ed esplorazione, per intenditori e normale pubblico e che propone da ogni regione, tra associati VAN e ospiti, varie tipologie di produzione. Questa la lista definitiva delle cantine presenti Abruzzo: Azienda ...