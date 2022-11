Ecco la nuova mappa delle mafie in Lombardia

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dodici interdittive antimafia adottate dalla procura di Bergamo negli ultimi due anni. L’ultima il 2 novembre scorso nei confronti di un condannato per traffico di schiavi e sfruttamento della prostituzione, socio di maggioranza di una società attiva nel settore della bonifica ambientale. La criminalità organizzata inè ormai ben radicata in tutta la regione Trasferimento di valori, appropriazione indebita e autoriciclaggio sono solo alcuni dei reati contestati dal prefetto Enrico Ricci all’imprenditore bergamasco nei confronti della quale è partito un provvedimento con il quale si impedisce alla sua azienda (della quale non vengono rese note le generalità) di avere rapporti con la pubblica amministrazione, a conclusione di un’accurata istruttoria condotta dal gruppo interforze antimafia del quale fanno parte Questura, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ...

