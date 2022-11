È la stagione voluta dai fan | tra cui Stephen King e Kim Kardashian

Leggi su iodonna

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’attesa è finita. Da oggi 4 novembre è finalmente disponibile la prima parte (10 episodi) di Manifest 4, l’ultimadella serie prodotta da Netflix dopo la cancellazione della NBC. Un epilogo-regalo per la grande accoglienza delle prime tre stagioni caricate in streaming con grande successo. Ancora nessuna data per la seconda parte, prevista comunque nel 2023. Serie tv e film su Netflix a Novembre 2022 guarda le foto Leggi anche › Accetteremo la pubblicità su Netflix in cambio di uno sconto? ...