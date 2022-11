Dove sono schierati i caccia Mig-29 di Mosca | ora l' Italia ha paura

(Di venerdì 4 novembre 2022) I satelliti spia americani segnalavano da tempo la presenza in Libia dei mercenari russi e degli armamenti che siportati sulla sponda a poche centinaia di chilometri a Sud dell'. Ora tale presenza viene sbandierata dall'esercito del feldmaresciallo Khalifa Haftar che, supportato da Russia ed Egitto, controlla la metà orientale del paese africano appoggiandosi politicamente al parlamento di Tobruk, del premier Fathi Bashagha, in rotta col rivale tripolino Abdulhamid Dbeibah, sostenuto dalla Turchia. Ieri, per la prima volta da due anni, il Comando Generale del Libyan National Army di Haftar ha pubblicato su internet foto e anche un filmato, in cui vengono mostrati alcuni dei 14russi Mikoyan-Gurevich Mig-29 presenti sulla base aerea di Al Jufra dal maggio 2020, quando vennero segnalati dal Comando americano Africom. ...

Esquire Italia

... l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3,gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. ... hanno dichiarato di essere affezionati alla loro proprietà ma allo stesso tempointeressati a ...A rimetterci sarebbe stato Ivan , le cui condizioniovviamente sconosciute. Qualcun altro non ... La sesta stagione ripartirà esattamente dasi è interrotta quella precedente. Scopriremo cosa ... I migliori rave in Europa Ecco dove sono (no, non in Italia) Stadio Plebiscito tutto esaurito tre giorni in anticipo per la prima sfida Azzurra delle Autumn Nations Series che, nell’arco di un mese, portano le potenze del Sud in visita in Europa. E… Leggi ...Quello di Recco è il progetto più articolato, ma la cultura dell’elettrico sta facendo breccia in tutto il Levante e i Comuni si adattano con la creazione di ...