Dopo Emiliano anche De Luca | ecco la sinistra che vuole la guerra contro i medici non vaccinati

(Di venerdì 4 novembre 2022) Con il solito furore ideologico che lo contraddistingue,il piddino Vincenzo De, governatore della Campania, così come il collega Micheleche è alla guida della Regione Puglia, dichiaraal provvedimento firmato dal ministro della Sanità, Orazio Schillaci. di reintegro deiche non si sono voluto vaccinare. Un esercito di professionisti a cui i precedenti governi hanno tolto il lavoro lasciandoli in mezzo ad una strada e che ora il governo Meloni ha deciso di reintegrare, giustamente,per una sorta di pacificazione nazionalele contrapposizioni sulla questione dei vaccini. “Per quanto riguarda la Regione Campania, inonnon saranno ammessi nei reparti. Abbiamo il dovere di ...

La Repubblica

Il tecnicoha parlato anche degli allenatori a cui si ispira , entrambi molto conosciuti a ... Queste le parole di ammirazione di Thiago Motta che poi prosegue: "tutto quello che hanno ......avanti con convinzione le nostre idee su due tematiche a cuore del nostro movimento'...] Economia Politica Il porto di Vado può aiutare Genovail crollo del ponte Posted on 15 Agosto ... Emiliano a processo per diffamazione dopo la denuncia di Cipriani, il governatore chiama Decaro come testimon… Il focus di Emiliano Marsili dunque è rivolto a Vairo Lenti, combattente che al suo attivo ha 10 successi, 4 sconfitte e un pari. È l’ex detentore del titolo di campione italiano e, dopo un salto ...' Il Sottosegretario alla Salute non aveva capito il senso della cosa, direi tanto rumore per nulla . È chiaramente una battaglia ideologica rispetto alla quale io non mi oppongo a nulla. Semplicement ...