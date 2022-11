Dona il fegato per salvare un' altra vita | la straordinaria storia di una donna di 97 anni

(Di venerdì 4 novembre 2022) La solidarietà non scade. Maria aveva 97, 6 mesi e 29 giorni e la sua non è solo la cronaca di ...

La solidarietà non scade. Maria aveva 97 anni, 6 mesi e 29 giorni e la sua non è solo la cronaca di una donazione multiorgano e multitessuto a cuore fermo (fegato, reni, tessuto osseo, cornee e cute), eseguita all'ospedale "Morgagni - Pierantoni" di Forlì. La donazione è stata gestita dal Coordinamento locale del procurement di organi e tessuti dell'Ospedale di Forli, diretta dal Dr. Francesco Landi, dall'Infermiera di coordinamento Valentina Morena. La vita, anche in età avanzatissima, non smette mai di avere un valore inestimabile da tramandare. Persino a 97 anni e mezzo, quando magari sembra di essere inutili, si può donare.