Dispositivi elettroacustici per uccidere gli animali | ‘beccati’ 3 bracconieri

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sorpresi dai carabinieri del Gruppo Forestale di Latina tre uomini intenti a cacciare Merli e Tordi con mezzi non autorizzati. Iutilizzavano dei sofisticati richiami elettromagnetici che permettevano loro di attirare un gran numero dianche a distanze ravvicinate.dai militari, i tre sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria. Nei giorni scorsi i militari del NIPAAF appartenenti al Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, impegnati nei servizi di antibracconaggio, hanno sorpreso sui rilievi di Valle Imperiale, territorio del Comune di Monte San Biagio, tre individui del posto che, armati, erano intenti a cacciare la fauna migratoria.

