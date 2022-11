Disabilità | Fish incontra il ministro Locatelli | tavolo di lavoro per l’ampliamento della Disability card

(Di venerdì 4 novembre 2022) Ilper le, Alessandra, hato negli uffici di Largo Chigi i rappresentantiFederazione italiana per il superamento dell’handicap,Onlus. L'articolo .

...con il nuovo ministro per le. Pagano (Fand): "Discussione cordiale e proficua, ma ora dalle parole si passi al più presto ai fatti concreti. Ecco le nostre priorità". Dalla, la ...Primo incontro, ieri, tra la ministra per leAlessandra Locatelli e le federazioni più rappresentative delle persone cone Fand. All'incontro per lahanno partecipato il presidente Vincenzo Falabella e i vicepresidenti Silvia Cutrera e Antonio Cotura. La federazione ha espresso le preoccupazioni ...