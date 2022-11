DIRETTA MotoGP | GP Valencia 2022 LIVE | alle 14 10 la FP2 | nuova sfida a distanza Quartararo-Bagnaia

Francesco Bagnaia è leader della generale con un vantaggio di 23 punti sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, ma in FP1 ha fatto fatica a trovare un buon feeling con la sua Ducati ...10.44 Bagnaia in difficoltà, ma non il resto delle Ducati che sono comunque tre nelle prime sette posizioni: Miller è quarto a 0.143, Zarco sesto a 0.285 e Martin settimo a 0.363. Più in difficoltà ...Domenica l’ultima gara della MotoGp e il grande manager, il guru del motomondiale, prova a disegnare la giornata perfetta: «Bestia che va a vincere sorpassando Quartararo all’ultimo giro e… Leggi ...C’è grande attesa, e non può essere il contrario, per la sfida finale tra Francesco Bagnaia, a due punti dal titolo iridato (258 contro 235) e che proverà a realizzare il sogno di vincere il Mondiale ...