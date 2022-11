Decreto anti-rave | Meloni | «Sono d’accordo con chi dice che si può migliorare Ma la storia di chi non vuole rispettare le leggi italiane è finita!» – I video

(Di venerdì 4 novembre 2022) «con chi ho sentito dire che la norma si può. Se c’è qualcuno che ha idee perla norma e pensa che si possa fare meglio noi siamo pronti ad ascoltare purché le critiche non siano pretestuose». Risponde così la premier Giorgiaa chi le domanda fare l’esecutivo sulche contiene la cosiddetta normae che, nell’ultima settimana, ha innescato numerose critiche da parte dell’opposizione, ma anche perplessità da parte di giuristi e penalisti, così come da parte dei sindacati (rassicurati oggi dal ministro dell’Interno Piantedosi) e molti altri ancora. «Ci hanno detto che vogliamo vietare le manifestazioni, nulla di più lontano da me – risponde la presidente -. Poi ci hanno detto anche che “Questi ...

Risponde così la premier Giorgia Meloni a chi le domanda fare l'esecutivo sulche contiene la cosiddetta norma- rave e che, nell'ultima settimana, ha innescato numerose critiche da ...Terzo consiglio dei ministri , il primo sull'economica. Dopo le discusse norme- rave party e sul reintegro dei medici no vax, Giorgia Meloni di rientro da Bruxelles si butta ...ci sarà un...Rave party. La scrivania di Giorgia Meloni è piena di gravi emergenze da affrontare: la guerra in Ucraina, il caro bollette, l’inflazione galoppante, l’economia in affanno, il Covid ancora in agguato.Il ministro Piantedosi, dopo avere incontrato Cgil, Cisl e Uil al Viminale, apre a modifiche del controverso dl, o meglio a variazioni, per «meglio precisare, qualora lo si ritenga necessario, i confi ...