Decreto anti rave | dentro lo Spin Time | ecco lo spazio sociale che FdI vuole sgomberare

Leggi su lastampa

(Di venerdì 4 novembre 2022) Residenza per 160 nuclei familiari provenienti da quasi una trentina di diversi paesi del mondo. Spazi comuni e sociali che ospitano laboratori di ogni tipo, dalla falegnameria alla sartoria passando per il restauro di oggettichi e di arte sacra. E ancora, un barbiere e perfino la redazione di un giornale, "Scomodo", gestita da soli giovani. Tutto questo èdi via Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, edificio ex Inpdap, poi passato nel patrimonio dell'Inps, rimasto vuoto nel 2008 e occupato nel 2013. "A noi piace definirlo un cere di rigenerazione umana. Tutto quello che fuori dicono che non si può fare, cioè abitare tra diversi in situazioni diverse, qui diventa possibile", spiega il presidente dell'associazione, Paolo Perrini. Ma ora, con l'approvazione del cosiddetto ...