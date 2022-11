De Luca contro il governo Meloni | ' I medici no - vax non saranno riammessi nei reparti'

(Di venerdì 4 novembre 2022) Deha sostenuto la linea del rigore durante il Covid e non sopporta adesso ilche occhieggia ai negazionisti. 'È stata una decisione sbagliata, per qualche verso irresponsabile, e ...

Così il presidente della regione Campania Vincenzo Dedurante la consueta diretta Facebook del venerdì, commenta la decisione del governo di riammettere al lavoro personale sanitario no vax . ......unisce anche lo scrittore Erri Deche in un tweet scrive: "Atto primo scena prima. Il governo individua il grave pericolo delle manifestazioni musicali libere e gratis. Pene da patibolo...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Alla vigilia della trasferta di San Siro contro il Milan, il tecnico dello Spezia Luca Gotti commenta così il momento della sua squadra. “Il finale della partita contro la Fiorentina non l’ho ancora a ...