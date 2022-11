Dati lavoro Usa sopra attese | Milano chiude a +2 | 5% | al top da giugno Da Lagarde allarme recessione

(Di venerdì 4 novembre 2022) Agiù Leonardo . Euro sotto la parità con il dollaro, prezzi del petrolio e del gas in rialzo. Spread in discesa

Il Sole 24 ORE

...7%, mostra che la nostra ripresa delrimane forte'. Cosi' il presidente Joe Biden ha commentato isull'occupazione pubblicati venerdi' mattina. Biden ha sottolineato pero' che l'...Per quanto riguarda iarrivati dagli Stati Uniti: a ottobre sono stati creati 261.000 posti di(escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano ... Dati lavoro Usa sopra attese, Borse toniche e Milano tocca +3%. Da Lagarde allarme recessione I listini europei e americani hanno trovato un ulteriore supporto nel pomeriggio dai dati macro Usa relativi al mercato del lavoro. In dettaglio, l'economia statunitense ha creato 261.000 posti di ...Il leader del Mondiale ha vissuto un venerdì in salita, faticando tantissimo nella FP1, ma trovando poi la strada per riportarsi nella top 10 e a soli 5 millesimi dal rivale Quartararo. Il ducatista h ...