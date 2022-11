Danny Boyle sul cinema inglese | Come nazione siamo più bravi col teatro e la musica pop

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 4 novembre 2022)si è recentemente espresso sul, e parlando in modo duro ha dato molto su cui riflettere. Alcune recenti dichiarazioni di, una vera e propria istituzione delmondiale, hanno dato da riflettere sulla qualità del settoretografico. Nel corso della sua carrieraha dimostrato più volte il suo immenso valore di regista, con una nomination all'Oscar per Trainspotting nel 1996, per fare un'esempio, o con la vittoria dell'Academymiglior regista, nel 2008, per The Millionare. Nel corso di una recente conferenza per il BFI Film Academy,ha espresso il suo punto di vista in merito all'attuale ...