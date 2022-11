Da noi a ruota libera | anticipazioni 6 novembre 2022 | chi sono gli ospiti di domenica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 novembre 2022) Torna, come ogniche si rispetti, l’appuntamento su Rai 1 con Da noi a, il programma condotto da Francesca Fialdini e che tiene compagnia al telespettatori ormai da settimane. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che decidono di raccontarsi senza freni, dalla carriera all’amore. View this post on Instagram A post shared by Francesca Fialdini (@francifialdini) Giuseppe Zeno ospite a Da noi aTra glidianche l’attore Giuseppe Zeno, uno dei protagonisti della fiction ‘Mina Settembre’, che si concluderà tra pochi giorni. Lui, però, sarà anche protagonista lunedì 7del film ‘Tutto per mio figlio’, in onda su Rai 1. E si ...