Cure mancate e Pdta | le 5 proposte di Salutequità

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d’attesa; aggiornare i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali () e attuare il Piano nazionale cronicità. Sono alcune delle cinquediper rendere attuale il piano ma anche, e soprattutto, per recuperaree liste d’attesa che rappresentano una priorità per i cittadini e il Servizio sanitario nazionale. I punti diffusi in una nota dell’associazione per la valutazione della qualità delle politiche per la salute comprendono: 1) Rifinanziare nella prossima legge di Bilancio il fondo per la riduzione delle liste d’attesa – per corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo ...