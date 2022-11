Covid oggi Sardegna | 695 contagi e 6 morti | bollettino 4 novembre

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 695 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. Dei nuovi casi, 628 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3132 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 93 ( stesso dato i ieri ). Sono 7921 i casi di isolamento domiciliare ( + 32 ). I 6 decessi: una donna di 100 anni e un uomo di 61, residenti nella provincia del Sud; due uomini di 80 e 91 anni, residenti nella provincia di Nuoro; una donna e un uomo di 88 anni, residenti rispettivamente nella Città Metropolitana di Cagliari e ...

Sky Tg24

...ha annunciato che manterrà la legge regionale che prevede l'obbligo vaccinale anche contro il... "ha dichiarato Bassetti al quotidiano La Stampa quelli come me che si sono spesi per la ......in più rispetto all'anno precedente e 150 milioni in più rispetto a prima della pandemia di- ... e ciò dimostra che la trasformazione dei nostri sistemi alimentari,, è più che mai urgente. ... Covid, notizie di oggi. Iss, ancora calo incidenza a 283 da 374 e Rt a 0,95 da 1,11. LIVE 04 NOV - Il gabinetto di Rishi Sunak dedica al NHS un “interesse particolare" perchè il Primo Ministro è consapevole che il servizio sanitario nazionale che esce dopo il Covid deve affrontare un "inve ...Migliorare i dati relativi alla copertura vaccinale dell’adulto e offrire un’adeguata protezione contro influenza, Pneumococco, Herpes Zoster e Covid. È uno degli obiettivi della Regione Lombardia che ...