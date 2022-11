Covid Italia | 166 824 contagi e 496 morti | primo bollettino settimanale

(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Sono 166.824 i nuovida Coronavirus intra il 27 ottobre e il 3 novembre 2022, secondo il– regione per regione – della Protezione Civile e del ministero della Salute. In 7 giorni si registrano inoltre altri 496. Questi i dati e i numeriaggiornati. Nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, sono stati registrati 38.996 nuovida Coronavirus ine 87. Sono stati 242.433 i tamponi effettuati e con un tasso di positività al 16,08%. Gli attualmente positivi sono 425.111 (-9.470) mentre i dimessi e i guariti sono 23.037.464 con un incremento di 48.378 casi. In totale i casi da inizio pandemia salgono a 23.642.011, le vittime ...

Sky Tg24

La situazione negli ospedali In 6.604 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d'. Sono invece 238 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In ..., ecco il primo bollettino settimanale del ministero della Salute sull'andamento della pandemia di, relativo al periodo 28 ottobre - 3 novembre. Sono 166.824 i nuovi contagi rilevati negli ultimi 7 giorni, nella settimana precedente erano stati 220.554. Si registra dunque un calo di 53.730. I ... Covid, notizie di oggi. Bollettino: 166.824 casi e 496 morti in 7 giorni, in calo. LIVE Luciano Ligabue è chiuso da cinque giorni nella stanza di un albergo di Parigi dopo aver contratto il Covid. Attraverso i suoi social proprio ... Ora l’artista aspetta di tornare negativo per poter ...Covid19 Basilicata: nessun decesso. Sono 892 i nuovi contagi. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Carlo di Potenza ...