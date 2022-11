Covid in Italia | il primo bollettino settimanale riporta 166 824 nuovi contagi e 496 vittime

... Serconella progettazione di infrastrutture per la gestione del dato satellitare. Articoli ...con le nuove varianti di coronavirus in circolazione Le misure per contenere i contagi da- ...Questi i dati e i numeriaggiornati. >>> Le Offerte lampo di Nella giornata di ieri, giovedì 3 novembre 2022, sono stati registrati 38.996 nuovi contagi da Coronavirus ine 87 morti. ...Milano, 4 nov. (askanews) - Nel 2021 il numero delle persone malnutrite nel mondo è salito a 828 milioni, 46 milioni in più rispetto al 2020 e 150 milioni in più rispetto a prima della pandemia di Cov ...Sono 166.824 i nuovi casi e 496 i morti registrati nell'ultima settimana in Italia . Sono i numeri del primo bollettino settimanale ...