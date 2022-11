Covid | In Italia 38 996 nuovi casi Positività al 16 | 08%

(Di venerdì 4 novembre 2022) MILANO (ITALPRESS) Sono 38.996 idialregistrati il 3 novembre in, a fronte di 242.433 tamponi effettuati. Lo fa sapere il Ministero della Salute, che da oggi diffonde settimanalmente i dati legati alla pandemia. Nell’ultima settimana idial Coronavirus sono stati 9.956. Le vittime, ad oggi, sono 179.436 e il tasso die al 16,08%, rispetto al 15,9% di sette giorni fa. I ricoverati con sintomi sono 6.604, dei quali 238 in terapia intensiva. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

