Covid | in calo Rt e incidenza

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Cala l'settimanale a livello nazionale dei casi: 283 ogni 100.000 abitanti a fronte dei 374 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Lo riferisce il monitoraggio dell'Iss sulla situazione epidemiologica.Nel periodo 12-25 ottobre 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,95, in diminuzione rispetto alla settimana precedente e inferiore al valore soglia. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero diminuisce e si trova sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 2,4% a fronte del 2,2% della settimana precedente. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 10,4%.Nessuna regione è classificata a rischio alto; quattro sono a rischio moderato e 17 classificate a rischio basso.-foto ...

