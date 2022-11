Covid | i contagi oggi nel Lazio | il bollettino aggiornato

(Di venerdì 4 novembre 2022). Con il nuovo Governo diretto dalla regia di Giorgia Meloni, ilnon sarà più quotidiano ma settimanale tra qualche tempo, dunque dovremo abituarci all’idea di abbandonare l’aggiornamento giornaliero dei casi per la Regione. Tuttavia, il monitoraggio della situazione pandemica continuerà ininterrottamente, per evitare che la situazione possa sfuggire di mano, soprattutto ora che l’autunno è entrato finalmente a rodaggio, con temperature visibilmente in discesa, dopo il caldo anomalo di queste ultime settimane. Le varianti sono sempre dietro l’angolo, sebbene vaccini sempre più aggiornati siano altamente efficienti per contrastare il virus, grazie anche alla copertura acquisita con le inocune in quest’ultimo anno di lotta al. virus. Anziani, immunodepressi e fragili ...

il Resto del Carlino

- Il Ministro della Salute Schillaci: il reintegro dei medici No - vax segno di pacificazione e per supplire carenza personale. Da oggi il bollettino sue ricoveri sarà settimanaleIscriviti subito Quali sono i sintomi più frequenti con le nuove varianti di coronavirus in circolazione Le misure per contenere ida- 19 che il governo ha cancellato I Comuni che ... Covid, contagi in calo Tre ricoveri a Cona Sono 560, ieri erano 879, i contagi rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 3.627 tamponi eseguiti e un tasso di positività che rispetto al giorno precedente ripiega di oltre tre punti po ...Il Ministro della Salute Schillaci: il reintegro dei medici No-vax segno di pacificazione e per supplire carenza personale. Da oggi il bollettino su contagi e ricoveri sarà settimanale ...