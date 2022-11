Covid | governo pronto a impugnare delibere Regioni su obbligo vaccinale dei sanitari

Wired Italia

...possibili effetti negativi della legge sugli extraprofitti annunciata lo scorso luglio dal... dove viene data per imminente la fine delle restrizioni per il. A trarne vantaggio sono ...- Il Ministro della Salute Schillaci: il reintegro dei medici No - vax segno di pacificazione e per supplire carenza personale. Da oggi il bollettino su contagi e ricoveri sarà settimanale Covid-19, i dati sui decessi raccontano una storia diversa da quella del governo Ma il caso di Lanzhou non è isolato. Sono diverse le città e le aree della Cina, oggetto della rigidissima politica anti-Covid messa in atto dal governo cinese del rieletto Xi Jinping, dove si sono ...Il Ministro della Salute Schillaci: il reintegro dei medici No-vax segno di pacificazione e per supplire carenza personale. Da oggi il bollettino su contagi e ricoveri sarà settimanale ...