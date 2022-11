Costellazione satellitare | ecco quella made in Italy per osservare la Terra

(Di venerdì 4 novembre 2022) Osiride è il consorzio che si occupa dello sviluppo di Iride, lache verrà realizzata interamente in Italia entro il 2026. Il progetto coinvolgerà anche altre startup e aziende italiane in ambito aerospaziale nella crescita della

Quattro aziende distribuite sul territorio nazionale hanno deciso di unire le forze per lo sviluppo di tecnologie e servizi spaziali avanzati destinati alla futuratutta ...La'Iride' rappresenta una componente rilevante del progetto NextGenerationEU dedicato allo sviluppo delle attività spaziali, a supporto della transizione ecologica e ...Il consorzio, costituito da D-Orbit, Exprivia, Planetek Italia e Serco Italia, fornirà tecnologie spaziali all’avanguardia e servizi per lo sviluppo della costellazione satellitare made in Italy Iride ...(Adnkronos) - Nuovo passo avanti per la realizzazione della costellazione Iride di osservazione della Terra che sarà interamente costruita in Italia. D-Orbit, ...