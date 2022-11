Coronavirus in Italia | bollettino settimanale del 4 novembre | casi e decessi in calo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Sono 166.824 iCovid registrati innell'ultima settimana, da giovedì 27 ottobre al 3, con 496. È quanto emerge dalla pubblicazione, non più giornaliera ma, della tabella relativa alsull’andamento della pandemia in. Un trend in: la settimana precedente, dal 20 al 27 ottobre, i nuovierano stati 220.554, con 582. Itotali salgono così a 23.642.011, ia 179.436 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

Sono 166.824 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia tra il 27 ottobre e il 3 novembre 2022, secondo il primo bollettino settimanale - regione per regione - della Protezione Civile e del ministero della Salute.