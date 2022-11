Coronavirus | 496 morti e 166 824 casi negli ultimi 7 giorni

Leggi su open.online

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il bollettino settimanale (28 ottobre – 3 novembre) Nell’ultima settimana (da oggi l’aggiornamento è diffuso ogni 7), i decessi dasegnalati in Italia sono 496 (nella settimana precedente sono stati 582). Per quanto riguarda i contagi, i bollettini della Protezione Civile e del Ministero della Salute riportano 166.824 nuovi positivi. Gli attualmente positivi nel Paese sono 425.111. La situazioneospedali In 6.604 sono ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali d’Italia. Sono invece 238 i ricoverati nei reparti di terapia intensiva. In aggiornamento su Open Leggi anche: Covid, in calo indice Rt e incidenza: nessuna regione a rischio alto – Il monitoraggio Iss Governo Meloni, le prime misure: ...