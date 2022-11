Coronavirus | 1 772 nuovi casi I decessi sono diciotto

Sono 1.i nuovi casi di Covid - 19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 268 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.504 con test rapido. Il numero dei contagiati ...Sono 1.i contagi dain Toscana oggi, 4 novembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. I nuovi positivi sono stati ...Sono 440 (6 in meno rispetto a ieri) le persone ricoverate in ospedale: 13 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva ...Sono 1.772 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 268 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.504 con test rapido. Il numero dei contagiati ...