Cop27 | le trattative sul clima ripartono da Sharm El-Sheikh | «Da Ue non ci aspettiamo novità | ma c’è attesa per le parole di Meloni» – L’intervista

(Di venerdì 4 novembre 2022) L’ultimo rapporto dell’Unep – il programma Onu per l’ambiente – è stato chiaro: senza nuove politiche per il, la temperatura della Terra salirà di 2,8°C. Uno scenario che gli scienziati descrivono come una «catastrofetica». Ed è anche con l’obiettivo di scongiurare previsioni come questa che si apriranno i negoziati aEl-, in Egitto, dove quest’anno si svolgerà la 27esima Conferenza delle parti sul). La Cop è un appuntamento annuale organizzato dalle Nazioni Unite, che raduna 193 Paesi partecipanti e quasi 35mila delegati, oltre a scienziati, giornalisti e associazioni. L’ultima edizione si è tenuta lo scorso autunno a Glasgow, in Scozia, ma non ha partorito risultati particolarmente ambiziosi. L’edizione di quest’anno, che durerà dal 6 al 18 ...

